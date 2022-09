Une équipe israélienne de secours à Porto Rico pour aider les rescapés de l'Ouragan Fiona

L'unité spécialisée de secours est intervenue lors de plusieurs incidents majeurs dans le monde

Une délégation d'experts israéliens de l'organisation de services médicaux d'urgence (EMS) et United Hatzalah (UH) s'est envolée pour Porto Rico afin d'aider les survivants de l'ouragan Fiona qui a frappé la région.

L'équipe, composée de quatre membres de l'unité de réponse aux psychotraumatismes et aux crises (PCRU) ainsi que de deux urgentistes (EMT), fournira une aide psychologique ainsi que des soins médicaux aux résidents touchés par l'ouragan et les inondations qui ont touché diverses communautés du sud de l'île.

"Après avoir contacté plusieurs dirigeants communautaires à Porto Rico et évalué les besoins nous avons décidé d'envoyer une délégation pour fournir aux résidents un soutien émotionnel et psychologique et traiter tout problème médical sur place", a déclaré le vice-président des opérations de l'UH, Dov Maisel.

"Notre unité de réponse aux psychotraumatismes et aux crises possède une grande expertise en matière de réponse aux catastrophes et nous avons constaté que cet aspect du traitement, axé sur la santé mentale, est souvent négligé dans les zones sinistrées."

L'unité spécialisée PCRU est intervenue lors de plusieurs incidents majeurs dans le monde, à la suite de catastrophes de grande ampleur dont la fusillade de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, les ouragans Harvey et Irma, l'effondrement de l'immeuble de Surfside en Floride l'année dernière et, plus récemment, la guerre en Ukraine.

Les volontaires qui se sont envolés pour Porto Rico ont quitté leurs familles et leurs proches en sachant qu'ils manqueront le séder de Rosh Hashana, le nouvel an juif, qui est l'un des jours les plus sacrés du calendrier hébraïque.