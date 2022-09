Google acquiert la start-up israélienne BreezoMeter pour plus de 200 millions de dollars

Cette startup portée sur l'écologie a été fondée en 2014

Google a acquis la startup israélienne BreezoMeter qui vise notamment à surveiller la qualité de l'air et à améliorer la santé de la population en utilisant des données atmosphériques relevées par de multiples stations de détection, l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique formés pour reconnaître et détecter plusieurs types de polluants.

Le coût de l'acquisition n'a pas été révélé mais le journal Calcalist l'estime entre 200 et 250 millions de dollars.

"Dans le prolongement de nos nombreuses années d'activité dans des secteurs tels que les aperçus environnementaux, Google Earth Engine, Explorer et le projet Air View, nous sommes ravis de poursuivre et de fournir des aperçus environnementaux aux personnes, aux organisations et aux responsables politiques du monde entier", a déclaré Google à CTech.

BreezoMeter a été cofondée en 2014 par Ran Korber, PDG et ingénieur en environnement, et Emil Fisher, directeur technique. BreezoMeter a levé un tour de financement de 30 millions de dollars en juin 2021, portant son financement total à 45 millions de dollars.

Entrée Capital, qui soutient BreezoMeter depuis sa création, ainsi que les investisseurs existants JumpSpeed Ventures, Launchpad Digital Health, AxessVentures, Goldacre Ventures et idinvest Partners, ont également participé au financement.

Des entreprises, dont AstraZeneca, Bosch, Dyson, Verizon Media, L'Oréal et des centaines d'autres, utilisent actuellement les API Pollution de l'air, Pollen et Incendie de BreezoMeter pour fournir des recommandations sur la qualité de l'air aux consommateurs par le biais notamment de leurs applications mobiles.