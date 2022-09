L'envoyée du Qatar à l'ONU supprime son compte Twitter après un tollé pour avoir insulté les Juifs

Elle a également perdu sa place de présidente du Forum des droits de l'homme

L'ambassadrice du Qatar auprès des Nations unies, Hend Al-Muftah, a supprimé son compte Twitter après qu'il a été révélé qu'elle avait publié des tweets antisémites, qualifiant les Juifs d' "ennemis" et appelant à la "malédiction de Dieu" contre les homosexuels.

Hend Al-Muftah a supprimé son compte quelques jours seulement après avoir perdu son poste à la présidence du Forum des Nations unies sur les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit.

Le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Federico Villegas, a annoncé il y a deux semaines que Patricia Hermanns, la représentante permanente des Bahamas, occuperait ce poste à sa place.

Trois jours avant l'annonce, l'ONG UN Watch avait envoyé une lettre à Federico Villegas détaillant les tweets de la diplomate qatarie et exprimant sa "grave préoccupation" quant à la nomination de l'envoyée de l'ONU au poste de présidente du forum.

"La représentante permanente du Qatar auprès des Nations unies à Genève a un long passé de publication de tropes racistes sur les Juifs, d'attaques bigotes contre les homosexuels, de désinformation et de théories du complot sur les sociétés occidentales et le libéralisme", a écrit UN Watch dans sa lettre.

Parmi les tweets antisémites postés par Hend Al-Muftah, on peut lire : "Les Juifs concentrent leurs investissements dans l'industrie et les médias, et c'est pourquoi ils gouvernent le monde dans un régime tyrannique", ou encore : "les sionistes américains contrôlent les médias aux États-Unis, et c'est ainsi qu'ils réussissent à atteindre partout leurs objectifs anti-islamiques".