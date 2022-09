"L'Iran est le principal facteur d'instabilité au Moyen-Orient" (chef du nucléaire israélien)

"Les troubles actuels au Moyen-Orient constituent une menace pour la paix et la sécurité dans le monde"

Le chef du nucléaire israélien a déclaré à la conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) que l'Iran est "le principal facteur" d'instabilité au Moyen-Orient, et qu'Israël n'acceptera pas que Téhéran obtienne une arme nucléaire.

"Les troubles actuels au Moyen-Orient constituent une menace pour la paix et la sécurité dans le monde entier et requièrent l'attention de tous les États membres", a averti lex-général de brigade Moshe Edri et chef de la Commission israélienne de l'énergie atomique.

Dans son discours à l'assemblée générale à Vienne, Moshe Edri a rappelé à l'organisation que l'Iran "a continuellement échoué à fournir des explications crédibles, ou des clarifications, concernant la nature de ces activités passées, et continue de tromper l'Agence et la communauté internationale concernant ses activités nucléaires clandestines."

Par ailleurs, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) Mohammad Eslami a rencontré lundi le directeur général de l'Agence internationale Rafael Grossi, après plusieurs mois sans contact.

Joe KLAMAR / AFP Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, donne une conférence de presse à son retour de Téhéran, à Vienne, en Autriche, le 5 mars 2022.

"Le dialogue a repris avec l'Iran sur la clarification" de la question de trois sites non déclarés, où des traces d'uranium ont été découvertes par le passé, a tweeté M. Grossi, dans un message accompagné de photos de la réunion.

Il déplore depuis des mois l'absence de progrès dans ce dossier, qui avait valu à la République islamique le vote d'une résolution critique par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA en juin.

Dans un récent rapport, l'AIEA avait durci le ton, estimant "ne pas être en mesure de garantir" que le programme iranien soit "exclusivement pacifique".