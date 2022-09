"La Maison Blanche est troublée par la violence croissante en Cisjordanie" (ambassadrice US)

L'administration Biden s'oppose aux "actions unilatérales qui exacerbent les tensions"

L'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a condamné les attaques terroristes palestiniennes et les actions unilatérales israéliennes dans ses remarques lors de la session mensuelle du Conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien.

Lors de la session de ce mercredi, Mme Thomas-Greenfield a salué les discours que le Premier ministre Yaïr Lapid et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont prononcés devant l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière, lorsque le premier a exprimé son soutien à une solution à deux États et que le second a fait de même tout en "affirmant son engagement en faveur de la non-violence".

L'ambassadrice américaine a réitéré l'opposition de l'administration Biden aux "actions unilatérales qui exacerbent les tensions et nous éloignent de la solution à deux États."

Elle a également noté les mesures prises par l'administration pour faire avancer la paix, puis a demandé "aux pays qui manifestent leur soutien au peuple palestinien de traduire cette conviction en améliorations concrètes sur le terrain."

"Nous appelons l'Autorité palestinienne à garantir le respect des droits de l'homme - et à s'abstenir de verser des paiements à ceux qui font du mal aux Israéliens. Une Autorité palestinienne forte et légitime est dans l'intérêt de toute la région", a-t-elle ajouté.