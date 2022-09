MeToo, cinq ans déjà

Le 15 octobre 2017, l'actrice américaine Alyssa Milano utilisait pour la première fois le hashtag #metoo

Il y a cinq ans, des centaines de milliers de femmes dans le monde partageaient le hashtag #MeToo pour dénoncer des violences sexuelles et sexistes dont elles auraient été victimes et amorcer un véritable changement sociétal dans la manière dont interagissent les hommes et les femmes au quotidien, notamment dans les milieux dans lesquels les hommes ont du pouvoir.

Le 15 octobre 2017, l'actrice américaine Alyssa Milano publiait un message invitant les femmes victimes de harcèlement sexuel à témoigner sur Twitter en utilisant le hashtag "#MeToo".

Le hashtag est créé quelques jours après la publication dans la presse américaine de deux enquêtes explosives sur les agressions et les viols commis par le producteur de cinéma Harvey Weinstein, en toute impunité, pendant des années.

C'est un tsunami mondial. Les témoignages envahissent le réseau social en quelques jours. Des manifestations s'organisent dans différents pays.

L'ampleur du mouvement est extraordinaire", relève Florence Rochefort, chercheuse au Centre national français de la recherche scientifique (CNRS), spécialiste de l'histoire des féminismes. "Ce moment est historique", il a permis de "rendre visible l'étendue de ces violences sexistes", ajoute-t-elle.

Même si elle nuance: "Nous sommes encore loin d'avoir trouvé des solutions pour remédier à la situation", estime-t-elle. Et, entre crises économique et climatique, "la période n'est pas très propice pour résoudre les problèmes sociaux".

Dès son apparition et encore aujourd'hui, ce mouvement suscite également de vives discussions et critiques, notamment parmi les hommes, qui le considèrent parfois comme exagéré.

Commentaires déplacés au travail, agressions sexuelles dans les transports ou en soirée: "#MeToo a montré l'omniprésence de ces violences sexuelles et sexistes, leur caractère banal", explique Sandrine Ricci, sociologue spécialiste du sujet, de l'université du Québec à Montréal. "Et le mouvement a permis aux gens, notamment aux victimes avérées ou potentielles, de mieux comprendre de quoi il s'agit".

Mais des "préjugés persistent" et la société a tendance encore à "déresponsabiliser les agresseurs, surtout quand ils sont en position de pouvoir", observe-t-elle.