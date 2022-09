Un proche de Mahmoud Abbas rencontrera de hauts responsables à Washington la semaine prochaine

Hussein al-Sheikh devrait rencontrer le conseiller à la sécurité nationale et des responsables de la CIA

Hussein al-Sheikh, le secrétaire général du comité exécutif de l'Autorité palestinienne, proche de Mahmoud Abbas, se rendra ce week-end à Washington où il rencontrera de hauts responsables américains, alors que la Cisjordanie continue de connaître l'une des périodes les plus sanglantes depuis des années.

Le programme du voyage du ministre des affaires civiles de l'Autorité palestinienne et secrétaire général du comité exécutif de l'OLP est encore en cours de finalisation, mais un responsable américain et un responsable palestinien ont assuré qu'il aurait bien lieu, confirmant une information publiée jeudi par le quotidien Haaretz.

M. Al-Sheikh devrait rencontrer le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, ainsi que des hauts fonctionnaires du département d'État et de la CIA, a déclaré un Israélien mis au courant du voyage.

Le haut responsable de l'AP devrait exhorter les États-Unis à jouer un rôle plus actif dans la désescalade des tensions entre Israéliens et Palestiniens et à créer un "horizon politique" pour un État palestinien, ce qui, selon Ramallah, est essentiel à la réussite des mesures économiques préconisées par les États-Unis, a expliqué un responsable palestinien.

Le président américain Joe Biden est l'un des premiers dirigeants américains à ne pas avoir dévoilé de plan de paix, estimant que les conditions ne sont pas "mûres" pour des négociations à fort enjeu.