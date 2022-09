Un logiciel espion israélien utilisé pour pirater de hauts responsables indonésiens l'an dernier (média)

NSO Group nie toute implication

De hauts responsables du gouvernement et de l'armée indonésiens ont été ciblés l'année dernière par un logiciel espion développé par la société de sécurité israélienne NSO Group, a rapporté vendredi l'agence de presse Reuters, citant neuf personnes ayant connaissance de l'affaire.

Plus d'une douzaine de responsables ont été visés, dont le ministre indonésien de l'économie, Airlangga Hartarto, plusieurs militaires de haut rang, deux diplomates et des conseillers des ministères de la défense et des affaires étrangères.

Ils ont été pris pour cible par des "attaquants parrainés par l'État", a précisé le géant Apple à six des cibles dans des courriels envoyés en novembre 2021, sans fournir d'informations supplémentaires sur l'identité des pirates ou sur un éventuel motif.

La société a ajouté que les pirates ont utilisé un logiciel appelé ForcedEntry, qui a été développé par NSO Group et permet aux attaquants d'infecter directement les iPhones et autres appareils Apple sans aucune action de l'utilisateur.

Apple a refusé de commenter cette information à la demande de Reuters.

Citant des experts en cybersécurité, Reuters a indiqué que la tentative de cibler les responsables indonésiens était l'un des plus grands cas à ce jour d'utilisation d'un logiciel développé par Israël pour pirater le personnel gouvernemental et militaire.

En réponse aux allégations selon lesquelles son logiciel a été utilisé dans le piratage, NSO Group a nié toute implication, affirmant qu'il était "contractuellement et technologiquement impossible" que son logiciel soit utilisé pour pirater des responsables indonésiens, sans donner plus de détails.

L'entreprise a souligné par le passé qu'elle ne vendait ses produits qu'à des gouvernements "contrôlés et légitimes".