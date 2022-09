Russie: Vladimir Poutine annonce l'annexion des quatre régions de l'Est de l'Ukraine

"Nous signons aujourd'hui un accord sur l'intégration de quatre régions d'Ukraine à la Russie"

Le président russe Vladimir Poutine a débuté vendredi son discours devant l'élite politique du pays au Kremlin consacré à l'annexion de quatre régions d'Ukraine, à la suite de "référendums" largement dénoncés par Kiev et ses alliés occidentaux.

"Nous signons aujourd'hui un accord sur l'intégration" de ces régions à la Russie, a déclaré M. Poutine devant le gouvernement, les députés et sénateurs, et d'autres représentants de l'Etat russe.

Les habitants des régions du sud et l'est de l'Ukraine annexées par la Russie seront "nos citoyens pour toujours", a déclaré vendredi le président russe Vladimir Poutine lors d'un discours au Kremlin.

"Les habitants de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours", a affirmé le président russe devant l'élite politique du pays. "Les gens ont voté pour notre avenir commun", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président russe a appelé vendredi l'Ukraine à "cesser immédiatement les hostilités" et à négocier.

"Nous appelons le régime de Kiev à cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et à revenir à la table des négociations", a déclaré M. Poutine lors d'un discours au Kremlin devant le gouvernement, les députés et sénateurs, et d'autres représentants de l'Etat russe.

Vladimir Poutine a également accusé l'Occident de chercher à "frapper" et à "détruire" la Russie.