La solitude associée au risque de développer un diabète de type 2 (étude)

Les données établissent un lien entre le risque de développer un diabète de type 2 et le stress psychologique

Les personnes qui se sentent seules courent un plus grand risque de développer un diabète de type 2 (DT2), selon une nouvelle étude publiée sur SpringerLink.

L'incidence du diabète de type 2 continue d'augmenter et c'est l'une des principales causes de décès dans le monde.

Le professeur associé Roger E. Henriksen et ses collègues de l'Université des sciences appliquées en Norvège ont examiné l'association entre le risque de développer un DT2 et le sentiment de solitude, en tenant compte de la dépression et de l'insomnie.

De plus en plus de données établissent un lien entre le risque de développer un diabète de type 2 et le stress psychologique. Les sentiments de solitude peuvent activer la réponse physiologique de l'organisme au stress, car ils entraînent souvent un état de détresse chronique.

"Bien que les mécanismes exacts ne soient pas entièrement compris, on pense que l'activation des réponses au stress physiologique au fil du temps joue un rôle central dans l'étiologie du diabète de type 2", note Henriksen. "

En outre, ce processus implique également des changements dans la façon dont le cerveau régule le comportement alimentaire et l'appétit. Ces changements entraînent une augmentation de l'appétit et sont associés à des taux de glycémie élevés.

Des études antérieures ont démontré que des sentiments de solitude forts sont liés à la consommation d'aliments gras et sucrés.