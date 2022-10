Des Etats arabes demandent à Liz Truss de renoncer au déménagement de son Ambassade à Jérusalem

Les Émirats arabes unis et le Bahreïn se sont joints à la demande

Les États arabes ont envoyé une lettre officielle au Premier ministre britannique, Liz Truss, lui demandant de renoncer au transfert de l'ambassade britannique à Jérusalem, a rapporté le Guardian vendredi.

Liz Truss avait promis qu'elle mettrait en place ce déménagement extrêmement symbolique, lors d'une réunion avec le Premier ministre israélien Yair Lapid en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre dernier.

La lettre, envoyée au bureau du premier ministre britannique, a été signée par certains des acteurs les plus traditionnellement pro-palestiniens du monde arabe, mais aussi par les Émirats arabes unis (EAU) et Bahreïn, deux pays ont normalisé leurs liens avec l'État hébreu il y a deux ans lors des accords d'Abraham, et qui jouissent d'échanges commerciaux florissants avec Israël.

La missive souligne l'inquiétude des États du Golfe, qui craignent d'être considérés comme complices de cette "démarche controversée", envisagée dans la lignée de celle du président américain Donald Trump.

Certains diplomates arabes ont même déclaré que le plan pourrait compromettre des pourparlers sur un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Conseil de coopération du Golfe qui doit être conclu cette année.