Brésil/Elections : B. Netanyahou encourage Bolsonaro et le remercie pour sa "formidable amitié"

L'ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a souhaité bonne chance au président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro dans une vidéo dimanche, alors que 156 millions d'électeurs brésiliens sont attendus aux urnes pour une présidentielle sous haute tension.

L'ancien président de gauche Lula pourrait être élu dès le premier tour, et le chef d'Etat sortant refuser le verdict des urnes.

Cette élection est décisive pour l'avenir de la jeune démocratie au Brésil, première puissance d'Amérique latine.

"Merci président Bolsonaro pour votre leadership et pour avoir renforcé les relations entre le peuple brésilien et le peuple d'Israël. Sous votre mandat, les liens entre nos deux pays n'ont jamais été aussi forts, et ils n'ont fait que se renforces durant ces derniers mois. Vous êtes venus en Israël deux fois et je m'y suis rendu une fois, nous avons pu constater des liens d'amitié et de sympathie entre nos citoyens. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie encore pour votre formidable amitié", a déclaré Benyamin Netanyahou.

Le mois dernier, un festival spécial a été organisé à Tel-Aviv en l'honneur du Brésil pour célébrer le 200e anniversaire de l'indépendance du pays et ses liens culturels forts avec l'Etat hébreu.

L'ex-président Lula (2003-2010) était toujours le grand favori dans le dernier sondage Datafolha samedi soir, avec 50% des votes valides contre 36% à Bolsonaro.