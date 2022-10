Le prix Nobel de la paix décerné au Bélarusse Ales Beliatski, à l'ONG russe Memorial et au CCL ukrainien

"Le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains"

Le prix Nobel de la paix 2022 a été attribué ce vendredi à Ales Beliatski, militant des droits de l'homme bélarusse actuellement emprisonné dans son pays, à l'ONG russe Memorial, et au Centre ukrainien pour les libertés civiles.

Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel norvégien, a indiqué que les juges souhaitaient honorer "trois champions exceptionnels des droits de l'homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les pays voisins que sont le Belarus, la Russie et l'Ukraine".

"Par leurs efforts constants en faveur des valeurs humaines, de l'antimilitarisme et des principes du droit, les lauréats de cette année ont revitalisé et honoré la vision d'Alfred Nobel de la paix et de la fraternité entre les nations, une vision dont le monde a le plus besoin aujourd'hui", a-t-elle déclaré aux journalistes à Oslo.

Ce prix s'inscrit dans une tradition de mise en lumière de groupes et de personnes qui tentent d'éviter les conflits et de faire valoir les droits de l'homme.

La semaine de remise des prix Nobel a débuté lundi avec l'attribution du prix de médecine au scientifique suédois Svante Paabo. Mardi, le Français Alain Aspect, l'Américain John F. Clauser et l'Autrichien Anton Zeilinger, se sont vu décerner le prix de physique. Les Américains Carolyn R. Bertozzi et K. Barry Sharpless aiansi que le Danois Morten Meldal ont reçu le prix Nobel de chimie. La française Annie Ernaux, connue pour ses positions anti-israéliennes, s’est vu décerner le prix Nobel de littérature.

Le prix Nobel d'économie 2022 sera annoncé lundi.