Kinshasa, ville la plus francophone du monde devant Paris

Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, caracole à nouveau cette année et depuis 2016 en tête du classement des villes les plus francophones du monde, devant Paris, a révélé cette semaine le magazine Géo.

La ville africaine est peuplée par près de 12,83 millions d'habitants, soit plus que la ville de Paris, placée seconde du classement.

Près de 90 millions d'habitants vivent en République du Congo et près de 51 % de la population parle le français, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la Francophonie.

Voici le classement complet des villes les plus francophones du monde :

1. Kinshasa (République démocratique du Congo)

2. Paris (France)

3. Abidjan (Côte d'Ivoire)

4. Yaoundé (Cameroun)

5. Casablanca (Maroc)

6. Bamako (Mali)

7. Ouagadougou (Burkina Faso)

8. Alger (Algérie)

9. Dakar (Sénégal)

10. Montréal (Québec, Canada)

La langue française est la deuxième langue la plus parlée d'Europe, la cinquième langue la plus parlée du monde et représente la quatrième langue sur internet.

Près de 93 millions d’élèves et d’étudiants ont le français pour langue d'enseignement et 50 millions de personnes choisissent d'apprendre le français en 2ème langue. Le français représente la langue officielle de 29 pays à travers le monde.