New York : le restaurant préféré des Israéliens perd son étoile Michelin

Lors de la cérémonie d'attribution des célèbres étoiles Michelin pour récompenser les meilleurs restaurants, "Peter Luger", l'établissement de viande préféré des Israéliens à New York a perdu son étoile Michelin pour la première fois en 38 ans.

Le steakhouse légendaire ouvert en 1887 est devenu un point de repère culinaire, historique et culturel au cœur de Williamsburg. Servant le meilleur bœuf, "Peter Luger" a reçu de nombreux prix dont celui du "meilleur steak américain". Le bœuf y est notamment sélectionné à la main avant d'être vieilli à sec sur place.

Le restaurant italien "Carbon", qui était défini comme le plus apprécié des célébrités dans le monde, et particulièrement du public israélien, a également perdu son étoile Michelin.

"Cette année à New York, il y a un esprit de renouveau", a déclaré le responsable du Guide Michelin aux USA, qui a souhaité garder l'anonymat.

Au total, il y a soixante-treize restaurants étoilés Michelin à New York, soit cinq de plus par rapport à l'année dernière.

Le Guide Michelin est un annuaire gastronomique hôtelier et touristique lancé au début du 20e siècle par la société des pneumatiques Michelin, qui en est toujours l'éditeur. Il sélectionne chaque année, selon ses critères, les hôtels, les restaurants et les localités proposant le gîte et le couvert, sur lesquels il donne des renseignements et des avis.