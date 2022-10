Soutenir celles qui portent le voile à Paris et celles qui l'enlèvent en Iran relève de la pure mauvaise foi

Le cinquième anniversaire de Me too, mouvement lancé en octobre 2017 de libération de la parole contre les violences sexistes et sexuelles devenu planétaire, est riche en symboles. Le plus fort d’entre eux est qu’il coïncide avec l’explosion de la colère des femmes iraniennes après la mort, dans les locaux de la police des mœurs, d’une jeune femme, Masha Amini.

AP Photo/Vahid Salemi Une femme fait clignoter un signe de victoire alors qu'elle se promène dans l'ancien bazar principal de Téhéran, Iran, le 1er octobre 2022.

Jour après jour, les images se répandent sur toute la planète : des scènes poignantes de la détresse de ces femmes, obligées de se plier à des décrets vestimentaires moyenâgeux. Des moments de courage collectif et individuel. La société iranienne, dans son ensemble, marque un Me too géant, où l’on voit des hommes crier leur envie de liberté pour les femmes.

Images glaçantes également, car on connait la cruauté de la répression dans les geôles et les commissariats du pays. Chaque jour, de nouvelles arrestations et morts sont rapportées par le pouvoir, comme un défi des mollahs lancé à la face de l’opinion mondiale.

L'attitude du président français, pétrie d’une realpolitik bas de gamme, a choqué les jeunes Iraniens

Depuis le début, la révolte iranienne agit comme un révélateur des contradictions de certains acteurs politiques français.

Ludovic MARIN / AFP Le président français Emmanuel Macron tient une réunion bilatérale avec le président iranien Ebrahim Raisi en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York le 20 septembre 2022.

A commencer par le premier d’entre eux : Emmanuel Macron. Le président français a longuement fustigé les régimes non démocratiques à la tribune des Nations Unies mais a tout de même rencontré dans la foulée le président iranien Raisi. Comme s’il n’avait pas consulté son portable, ni vu ce qu’il se passait à Téhéran. Cette attitude, pétrie d’une realpolitik bas de gamme, a choqué les jeunes Iraniens. Décidément, les dirigeants français auront toujours eu du mal à discerner les mouvements de foule. Comme si les effets sidérants de la prise de la Bastille perduraient depuis des siècles...

Son égérie - et mauvais génie- la députée écologiste Sandrine Rousseau, s’est prise les pieds dans le tapis en se rendant à la manifestation de soutien aux femmes iraniennes à Paris

Au fur et à mesure que s’est répandue la colère des femmes iraniennes, le silence de l’extrême gauche française est devenu assourdissant. Et, une nouvelle fois, l’adage du cardinal de Retz s’est vérifié : on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment.

Son égérie - et mauvais génie- la députée écologiste Sandrine Rousseau, s’est prise les pieds dans le tapis en se rendant à la manifestation de soutien aux femmes iraniennes à Paris. Se tenir aux côtés des femmes qui veulent porter le voile à Paris et dans les banlieues et soutenir celles qui veulent l’enlever en Iran, relève non seulement de la confusion intellectuelle (à laquelle l’extrême gauche est régulièrement abonnée) mais d’une mauvaise foi patente.

screenshot/ i24NEWS Sandrine Rousseau était l'invitée du Grand Oral des GGMO le 23 janvier 2022

Le voile est-il un « embellissement » - selon les mots de Sandrine Rousseau jadis- ou un avilissement ? Il faut choisir. La réalité iranienne n’a que faire des contorsions sémantiques auxquelles la gauche française s’adonne dès qu’il s’agit d’éviter les dérives de ses lubies idéologiques. On était resté stupéfait : comment Sandrine Rousseau a-t-elle pu penser sérieusement une seconde que sa place était aux côtés des femmes qui soutiennent la révolte iranienne ?

Le voile est-il un « embellissement » - selon les mots de Sandrine Rousseau jadis- ou un avilissement ? Il faut choisir

Comment peut-on prétendre vouloir faire « exploser le patriarcat » sans jamais porter le fer, en France, contre les barbus de tout poil obsédés par un projet politique : emballer leurs filles et leurs femmes dans un linge noir ? Comment oser soutenir les femmes iraniennes qui meurent pour leurs cheveux libres lorsqu’on reste silencieuse face aux femmes qui subissent l’oukase du voile dans son propre pays ?

Des manifestantes ont dit leur fait à ces femmes de gauche française venues chercher une onction médiatique : « Vous n’avez rien à faire ici ! » ont-elles protesté. Salutaire mise au point… et malaise. Lorsque l’Histoire se met en marche, elle écarte les poseurs et les révolutionnaires de salon. L’histoire de toute vraie révolution politique se jauge au nombre de martyrs et de victimes, pas au nombre de clics ni de tweets.

Les femmes iraniennes, dans leur infinie générosité, implorent cependant les femmes occidentales : « Parlez de nous, soutenez-nous ! ». Celles qui meurent parce qu’elles osent danser dans la rue et faire virevolter leur chevelure - parure honnie de ces théocratiques dictatures - disent à l’Occident : « Tweeter, c’est lutter ».

https://twitter.com/i/web/status/1578961467084509186 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Alors, les gestes, dérisoires et sincères, se multiplient avec le sentiment de bien faire. Pour imiter et soutenir leurs « sœurs » iraniennes qui se coupent les cheveux devant les brigades des mollahs, les actrices occidentales vont sur les plateaux de télévision et se coupent une mèche de cheveux. La différence c’est la suite : les unes se retrouvent face à leurs exécuteurs, les autres se rendent chez leur coiffeur.

Michaël Darmon, éditorialiste i24NEWS