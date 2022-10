Le Nobel d'économie à trois Américains, dont l'ex-président de la Fed Ben Bernanke

Le trio "a amélioré notre compréhension du rôle des banques dans notre économie durant les crises financières"

Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi à Ben Bernanke, l'ancien président de la Fed, la banque centrale américaine, et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig, pour leurs travaux sur les crises financières et les banques.

Le trio "a significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans notre économie, particulièrement durant les crises financières, ainsi que la façon de réguler les marchés financiers", a annoncé le jury Nobel.