Boycott d'Israël par la Ligue arabe: l'administration Biden veut renforcer les sanctions

Washington veut augmenter les amendes des entreprises qui pratiquent le boycott

L'administration Biden souhaite renforcer les sanctions pour les pays de la Ligue arabe qui poursuivent leur boycott d'Israël, une décision prise il y a plusieurs décennies.

Matthew Axelrod, secrétaire adjoint au commerce chargé de l'application des règles d'exportation, a déclaré jeudi dernier à l'organisation American Jewish Committee que les entreprises qui poursuivent le boycott d'Israël devront désormais reconnaître leur erreur avant de conclure un accord avec le gouvernement américain, et qu'elles seront soumises à des sanctions si leurs filiales étrangères continuent le boycott.

M. Axelrod, qui rencontrait l'AJC dans ses bureaux de Washington, a indiqué que le boycott d’Israël a été rendu illégal par le Congrès dans les années 1970. "Les quatre pays arabes qui, en 2020, ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham sont tous membres de la Ligue arabe, et tous ont renoncé au boycott", a-t-il affirmé.

"Cependant, d'autres pays ont réaffirmé leur boycott d'Israël", a-t-il ajouté.

AP Photo/Amr Nabil Session extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire, en Égypte, le 21 avril 2019

"La Syrie d'Assad a catégoriquement rejeté la 'normalisation' avec Israël", a poursuivi Axelrod, selon un communiqué de l'AJC. "Et en mai, l'Irak a adopté une loi qui criminalise même la normalisation des relations avec Israël. Ce récent redoublement du sentiment anti-israélien par des pays comme la Syrie et l'Irak survient à un moment de croissance choquante de l'antisémitisme - que l'AJC considère comme la haine la plus tenace dans le monde - plus largement, à la fois ici aux États-Unis et dans le monde entier."

Le briefing de Axelrod avec l'organisation était le premier sous la direction du nouveau PDG du groupe, l'ancien membre démocrate du Congrès Ted Deutch.

M. Deutch a estimé que la lutte contre le boycott était "toujours importante", même si elle devient "moins pertinente".

"Malgré les relations chaleureuses que certains pays arabes entretiennent avec Israël, la Ligue arabe persiste inutilement dans ce boycott, qui n'a rien fait pour empêcher Israël de devenir une puissance économique au Moyen-Orient", a-t-il admis.

"Nous applaudissons les efforts du département du commerce pour sanctionner les entreprises américaines qui se plient aux exigences des nations boycottées ou cherchent à s'attirer leurs faveurs. Elles doivent être tenues responsables de leurs activités qui contribuent à répandre le sentiment antisioniste", a-t-il conclu.