Crash du vol Rio-Paris : à l'ouverture du procès, Air France et Airbus contestent toute "faute"

Les juges d'instruction ont finalement prononcé un non-lieu en 2019

Lundi, devant la 31e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris, a débuté le procès de l’une des catastrophes les plus traumatisantes de l’aéronautique européenne, et la plus meurtrière de l’histoire d’Air France.

Celle de la disparition, le 1er juin 2009, des 216 passagers et 12 membres d’équipage de l’Airbus A330, 3h45 après son décollage du Brésil. L’avion, qui s’était abîmé dans l’océan Atlantique, transportait des voyageurs de 33 nationalités différentes, dont 61 Français.

Plus de treize ans plus tard, la justice fait donc comparaître la compagnie aérienne Air France et le constructeur Airbus, jugés à Paris pour homicides involontaires, qui ont réaffirmé par la voie de leurs avocats ne pas avoir commis de "faute" en lien avec le crash.

Thomas SAMSON / AFP Un homme tient une pancarte indiquant "Justice française, 13 ans trop tard" au palais de justice de Paris le 10 octobre 2022 lors du procès des compagnies Airbus et Air France

Ce procès, lourd d'enjeux pour l'avionneur européen, la compagnie française, les familles des victimes mais aussi pour le transport aérien mondial, doit durer jusqu'au 8 décembre au tribunal correctionnel de Paris.

Après une succession d'expertises hautement techniques, les juges d'instruction avaient prononcé un non-lieu en 2019. Le parquet, les proches de victimes et les syndicats de pilotes ont fait appel et, en 2021, la chambre de l'instruction a tranché, ordonnant un procès pour les deux entreprises.

Après avoir détaillé les infractions reprochées, les trois juges ont lu, lundi, le nom de chaque victime dans la vaste salle d'audience silencieuse, emplie de proches de victimes, experts et représentants des entreprises.