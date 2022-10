Un oiseau bagué en Israël retrouvé mort au Koweït

Beaucoup d'efforts doivent être fournis afin de préserver cette espèce en Israël

Un oiseau "Bruant à gorge blanche", bagué en Israël pour traçage, a été retrouvé mort au Koweït la semaine dernière, ont annoncé mardi des responsables.

L'oiseau avait été marqué à l'observatoire des oiseaux de Jérusalem en 2021. L'oiseau a parcouru plus de 1 200 km (745 miles), marquant la première fois qu'un oiseau bagué en Israël atteint le Koweït.

L'Observatoire d'oiseaux de Jérusalem fait partie de la Société pour la protection de la nature, il attire des milliers d'oiseaux et de visiteurs tout au long de l'année.

La Société pour la protection de la nature a déclaré que l'oiseau est allé d'Israël en Russie, puis au Koweït, d'où il s'est rendu en Afrique. L'oiseau est ensuite reparti vers le nord depuis l'Afrique, arrivant au Koweït, où il est mort.

"Cela pourrait indiquer l'utilisation de deux voies de migration différentes au printemps et en automne", a affirmé le Dr Kiat, chef du département de baguage des oiseaux de la Société pour la protection de la nature. "Au printemps, ces oiseaux arrivent dans notre région après avoir traversé le désert, car Israël est plus vert et abondant, mais cela représente un chemin de migration plus long pour eux.

Le Dr Kiat a également souligné que beaucoup d'efforts doivent être fournis afin de préserver cette espèce d'oiseaux en Israël et dans la région dans son ensemble.

"Nous avons besoin d'un effort de coopération à grande échelle dans la région afin d'assurer la sécurité de ces oiseaux - de leurs sites de nidification en Russie à leurs sites d'hivernage en Afrique. La gorge blanche commune est une espèce qui niche également en Israël, et le maintien de champs ouverts pourrait aider sa population locale à survivre en Israël", a-t-il expliqué.

La Société pour la protection de la nature a indiqué que l'oiseau était commun dans le centre d'Israël avant l'urbanisation et l'élevage industriel, mais désormais, il s'agit d'une espèce rare.