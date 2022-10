Le chef israélien Meir Adoni ouvre un restaurant casher à Singapour

Le chef Meir Adoni a baigné dans l'héritage marocain de sa mère

Le très réputé chef cuisinier israélien Meir Adoni ouvre son troisième établissement à l'étranger avec un restaurant casher de poissons à Singapour.

"A Singapour, il y a environ 300 familles juives et israéliennes qui consomment de la nourriture casher. De plus, c'est un centre d'affaires en développement pour les entreprises et les investisseurs qui viennent de Hong Kong. Nous avons choisi de faire un restaurant de poisson pour éviter d'avoir à chercher de la viande casher de qualité. Nous visons l'excellence, afin que même les personnes qui ne mangent pas casher viennent y manger," a déclaré Meir Adoni au magazine Time out.

Meir Adoni possède le restaurant Layla à Berlin et Samna à Kiev. A Tel-Aviv il a ouvert le Meli-Melo sur un rooftop, où il propose de la cuisine méditerranéenne autour d'un bar et d'une piscine.

Par ailleurs, il est actuellement en pleine négociation pour ouvrir un restaurant de poisson à Londres et envisage également d'ouvrir un restaurant non casher dans un hôtel boutique à Paphos à Chypre et un autre à Athènes en Grèce.

En 2011 il a notamment été sélectionné par la "James Beard Foundation de Manhattan" comme chef honoraire de Tel-Aviv.

Né et élevé à Eilat en Israël, le chef Meir Adoni a baigné dans l'héritage culinaire marocain de sa mère, une influence dont sont imprégnés ses plats, à laquelle il a su ajouter sa touche de modernité.

"En tant que chef, la première chose que j'apporte à table, c'est la tradition. Je respecte les saveurs et les ingrédients d'origine", écrit-il sur son site internet.