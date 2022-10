Abbas rencontre Poutine et s'insurge contre les "violations israéliennes contre les Palestiniens"

Abbas a fait l'éloge des positions de la Russie "en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause"

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rencontré jeudi le dirigeant russe Vladimir Poutine en marge d'une conférence internationale au Kazakhstan, leur première rencontre en face à face depuis que la Russie a envahi l'Ukraine.

"Le président Abbas a informé Poutine des derniers développements politiques concernant la question palestinienne, ainsi que des violations israéliennes continues à l'encontre du peuple palestinien, de la terre et des lieux saints musulmans et chrétiens, notamment la poursuite de la construction de colonies, les démolitions, les exécutions extrajudiciaires et le siège militaire imposé aux villes, aux camps de réfugiés et aux villages, en particulier au camp de réfugiés de Shuafat, à Naplouse et à Jérusalem", a indiqué un communiqué publié par l'agence de presse officielle de l'Autorité palestinienne, Wafa.

Selon le communiqué, les deux hommes ont également discuté de nombreuses questions régionales et internationales, tandis que Abbas "a fait l'éloge des positions de la Russie dans tous les forums internationaux en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause".

Poutine a réitéré le soutien de Moscou à une résolution du conflit israélo-palestinien conformément aux décisions de l'ONU, selon une traduction de ses propos par le diffuseur russe RT.