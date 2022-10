Un couple de médecins Arabes israéliens menacés après l'usurpation de leur identité

Le couple reçoit des menaces via les réseaux sociaux

Un couple d'Arabes israéliens, tous deux médecins, se sont fait usurper leur identité par des criminels indiens, qui ont utilisé leurs informations pour extorquer des personnes qui ont ensuite menacé le couple de représailles.

Les pirates ont volé les photos d'Ahmed et de Yara Salem sur leurs réseaux sociaux pour créer des comptes frauduleux.

Le couple a tenté de faire appel au consulat d'Inde en Israël et à l'entreprise "Meta" afin de supprimer les faux profils, en vain.

Leurs noms sont apparus dans les médias indiens ces dernières semaines, après que plusieurs femmes ont été arnaquées par des pirates informatiques qui utilisaient de faux profils enregistrés sous les noms du couple.

L'identité d'Ahmed a été volée une première fois en 2015, lorsqu'un groupe de hackers anonymes s'est emparé de l'une de ses photos et l'a utilisée pour séduire des femmes afin qu'elles donnent aux criminels de grosses sommes d'argent.

Yara et Ahmed ont dû faire face à des messages menaçants envoyés sur leurs vrais comptes Facebook par des Indiennes. "Des femmes ont découvert nos vrais comptes sur Facebook et Instagram. Nous avons reçu des messages de menaces, et des personnes ont même porté plainte contre nous au niveau international."

Ahmed est un médecin de famille en formation à Safed, et Yara est dentiste, elle possède une clinique privée à Deir Hana, où le couple vit.

"Nous avons travaillé dur pour construire notre carrière, nous avons la réputation d'être de bons médecins et les gens continuent de poster les mêmes messages nous accusant de vol et de nous nuire auprès de nos patients et collègues."

Le couple dit avoir eu le sentiment que sa vie était en danger, les menaces à son encontre ne faisant que s'intensifier.

"Certains posts dans un groupe Facebook incitaient à la violence contre nous", a déclaré Ahmed. "J'étais à Istanbul pour une formation médicale, et dès que j'ai indiqué ma position sur les réseaux sociaux, j'ai été bombardé de messages appelant à me tuer. Cela a mis notre vie en danger et nous fait souffrir chaque jour davantage."