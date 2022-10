Le Cirque du Soleil présente son nouveau spectacle en Arabie saoudite

Ce nouveau spectacle a déjà été admiré par 7 millions de personnes dans 26 pays

La troupe du Cirque du Soleil fait son grand retour en Arabie saoudite avec son nouveau spectacle "OVO" à l'Université Princesse Noura bent Abdelrahmane de Riyadh, dès mercredi prochain. La troupe s'est produite 7 sept fois dans le pays depuis 2018.

Le spectacle représente des insectes effrayés par un étrange animal sortant d'un œuf. Pour certains des 52 artistes, il s'agit d'une grande première en Arabie saoudite.

"Nous avons l'habitude de beaucoup voyager, mais nous sommes très excités de visiter un nouveau pays et de rencontrer un nouveau public," a déclaré l'une des artistes Svetlana Delous à Arabnews.

Kilian Mongy a indiqué à propos des tenues colorées des artistes sur scène qu'il fallait environ "sept à neuf mois pour créer un seul costume, et nous les considérons comme des œuvres d'art".

Ce nouveau spectacle, qui comprend des acrobaties aériennes en musique a déjà été admiré par 7 millions de personnes dans 26 pays.

Le show est à découvrir jusqu'au 3 décembre à Riyad, cinq jours par semaine, à partir de 16 h les jeudi, vendredi et samedi et à 20 h les mardi et mercredi.

Le Cirque du Soleil est une entreprise québécoise de divertissement spécialisée en cirque contemporain fondée en 1984 à Baie-Saint-Paul par deux anciens artistes de rue, Guy Laliberté et Daniel Gauthier.