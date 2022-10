Le chef israélien Eyal Shani va ouvrir deux restaurants à Las Vegas en 2023

Il possède déjà 40 établissements à travers le monde

Le célèbre chef cuisinier israélien Eyal Shani ouvrira deux versions de ses deux restaurants Hasalon et Miznon de Tel-Aviv dans le palace Venetian Resort de Las Vegas début 2023.

L'espace était auparavant occupé par le restaurant Majordomo Meat and Fish de David Chang qui a depuis fermé définitvement.

Eyal Shani ouvrira ainsi la sixième version de son restaurant de pita, "Miznon" aux Etats-Unis. En 2011, le premier Miznon a ouvert ses portes à Tel Aviv et s'est depuis étendu à Paris, Vienne, Melbourne ou encore Singapour. En 2018, le premier Miznon américain a été inauguré à Chelsea Market, à New York.

Des ingrédients frais et saisonniers composent les pitas (pain) dont entre autres le choux-fleur à l'israélienne, des morceaux de steak et une grande variété de légumes.

Concernant le restaurant "HaSalon", Eyal a développé un concept particulier. Ouvert seulement trois soirs par semaine à Tel-Aviv, il propose un menu de viande, de poisson et de légumes en constante évolution. Les clients peuvent voir les chefs concocter les plats et en fin de soirée, danser sur les tables dans une ambiance festive.

Dans ses établissements, Eyal Shani sert de la nourriture israélo-méditerranéenne aux influences française mais aussi japonaise. Propriétaire de 40 restaurants à travers le monde, le chef a récemment ouvert "Dvora" à Tel-Aviv et a pris part au jury de la célèbre émission de cuisine "Master Chef" en Israël.

Eyal Shani est né à Jérusalem en 1959. Sa passion culinaire lui a d'abord été inculquée par son grand-père, agronome et végétalien dévoué, qui l'a exposé aux marchés locaux, aux champs et aux vignobles dès son plus jeune âge.