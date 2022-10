Le Secrétaire général de l'ONU salue les efforts de réconciliation des factions palestiniennes

Les factions palestiniennes, divisées depuis plus de 15 ans, ont signé jeudi un accord de réconciliation

Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général de l'ONU - sur la déclaration d'Alger par des groupes palestiniens

Le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres salue les efforts de réconciliation entre groupes palestiniens, selon son porte-parole.

"Le Secrétaire général de l'ONU salue la signature, le 13 octobre, de la Déclaration d'Alger par 14 groupes palestiniens comme un pas positif vers la réconciliation intra-palestinienne. Il encourage toutes les parties à surmonter leurs divergences par le dialogue et les exhorte à respecter les engagements inclus dans la Déclaration, y compris la tenue d'élections", a déclaré le porte-parole ce dimanche.

"Le Secrétaire général souligne l'importance de la réconciliation palestinienne pour un État de Palestine politiquement stable, économiquement viable, souverain et indépendant. Il apprécie grandement les efforts déployés à cette fin par la République algérienne démocratique et populaire et par son président, Abdelmajid Tebboune", a encore dit le porte-parole d'Antonio Guterres.

Les factions palestiniennes, divisées depuis plus de 15 ans, ont signé jeudi un accord de réconciliation, s'engageant à de nouvelles élections législatives et présidentielle d'ici un an.

Ces groupes, dont les rivaux du Hamas et du Fatah réunis sous les auspices de l'Algérie, sont tombés d'accord sur un document baptisé "Déclaration d'Alger".

Il s'agit de l'énième tentative de réconciliation des groupes palestiniens annoncées au cours des dernières années, sans qu'aucune n'ait jamais abouti.