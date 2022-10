Britney Spears se joint à son mari et témoigne son soutien aux Iraniens

"Moi et mon mari sommes aux côtés du peuple iranien qui se bat pour la liberté"

La chanteuse Britney Spears a exprimé son soutien aux manifestants en Iran contre les règles vestimentaires strictes établies par le gouvernement, en réponse à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, décédée alors qu'elle était détenue par la "police des mœurs".

"Moi et mon mari sommes aux côtés du peuple iranien qui se bat pour la liberté", a écrit dimanche l'interprète de "Baby one more time" sur son compte Twitter.

Son tweet est intervenu après le soutien de son mari aux manifestations dans une vidéo sur Instagram.

Sam Asghari a affirmé à quel point l'Iran était différent avant 1979, et que son peuple vivait "dans la liberté et l'espoir".

L'acteur irano-américain fait référence au changement de 1979, qui a impliqué une révolution transformant le pays en une République islamique avec Rouhollah Khomeini au pouvoir.

"Après 1979, le régime de la République islamique a pris le pouvoir et a imposé son idéologie, sa propagande et sa dictature au peuple", a déclaré Asghari, 28 ans. "Il a massacré, assassiné et volé des personnes innocentes", a-t-il souligné.

"Le pays est désormais connu pour être le plus grand sponsor du terrorisme. Il est maintenant détesté par tous les pays à cause de cet horrible gouvernement. Mais ils sont les plus grands terroristes pour leur propre peuple", a-t-il conclu.