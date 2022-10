La ministre israélienne de l'Economie et de l'Industrie en visite en Turquie

Elle discutera notamment de la question du resserrement de la coopération dans le domaine technologique

Pour la première fois depuis 2009, la ministre israélienne de l'Economie et de l'Industrie Orna Barbibai s'est rendue mardi en Turquie où elle rencontrera à Ankara ses homologues turcs - le ministre de l'Industrie et de la Technologie, Mustafa Varnak (VARNAK) et le ministre du Commerce Mehmet Moush.

En outre, la ministre aura des entretiens professionnels avec le conseiller du président Erdogan sur les questions économiques.

"Le renforcement de la coopération économique et commerciale entre la Turquie et Israël resserrera les relations entre les pays et contribuera à la stabilité régionale. La promotion de la conférence économique conjointe, pour la première fois en 13 ans, est une étape importante dans l'augmentation des volumes d'échanges et la création d'opportunités commerciales et fait partie intégrante du tissu d'accords économiques qu'Israël s'efforce de promouvoir dans son environnement", a déclaré Orna Barbibai.

Avec le ministre de l'industrie et de la technologie de la Turquie, M. Mustafa Warnak, elle discutera de la question du resserrement de la coopération dans le domaine technologique, de l'élargissement de la coopération dans le domaine de l'innovation mais aussi de l'invitation de délégations turques à visiter Israël, y compris des chaînes de distribution.

Cet été, Israël et la Turquie ont officiellement annoncé la réouverture de leur ambassade et de leurs consulats dans les deux pays, après s'être entendus sur le rétablissement total des relations diplomatiques.