Le mur Lennon construit devant le Palais de l'Europe à Strasbourg et le Panthéon à Paris

Le jeudi 20 octobre à 17h00, la présentation officielle du projet aura lieu à Paris, devant le Panthéon

Le célèbre mur Lennon de Prague, symboliquement associé à la résistance pacifique à la violence et à l'injustice partout dans le monde pourra être admiré à Paris les 20 et 21 octobre et à Strasbourg le 18 octobre grâce au projet culturel international "Wall of freedom and energy".

L'initiative vise à créer une œuvre d'art en collaboration avec des artistes de 27 pays de l'UE et deux invités spéciaux d'Ukraine et de Norvège sur le thème de la liberté et de l'énergie sur le célèbre mur Lennon. En une journée, les artistes ont créé une œuvre d'art à grande échelle de 35 x 5 mètres pour le plaisir des visiteurs.

Après le dévoilement officiel de la nouvelle version du mur de Lennon, cette couche historique du tableau a été photographiée et imprimée sur un mur gonflable de la même taille, qui sera dévoilé au public.

"C'est un mur qui ne nous divise pas, mais qui nous unit. Au cours d'un voyage à travers l'Europe, il présente une vision unique et commune des artistes sur le thème de la liberté humaine et de l'énergie de l'art", déclare Pavel Šťastný, auteur et commissaire du projet.

NetwIN production Mur Lennon

Le jeudi 20 octobre à 17h00, la présentation officielle du projet aura lieu à Paris, devant le Panthéon, avec la participation des auteurs et des invités spéciaux. Le chanteur, auteur-compositeur et guitariste Thom Artway, actuellement l'un des jeunes musiciens les plus acclamés de la scène musicale tchèque, montera également sur scène.

"Chaque mur divise. Seul le mur de John Lennon unit. Et c'est pourquoi, même si nous la remplissons de l'air de Prague, de Bruxelles, de Paris, de l'air de la liberté, nous finissons par la faire disparaître. Les relations humaines reposent sur la volonté d'être ensemble, sans murs. Le mur de Lennon restera à Prague comme un symbole de la liberté qui abattra tous les murs", a affirmé Michel Fleischmann, ambassadeur tchèque à Paris.

Le mur Lennon a inspiré de nombreux artistes du monde entier à en créer une réplique. Il y en a notamment 77 rien qu'à Hong Kong.