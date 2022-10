L'entreprise Israel Aerospace Industries ouvre une filiale en Inde

Les nouvelles installations fourniront un soutien avancé et opportun aux forces de défense indiennes

Israel Aerospace Industries, une entreprise de construction aéronautique israélienne fondée en 1948 (IAI) a ouvert une nouvelle filiale à New Delhi sous le nom de Aerospace Services India (ASI).

La nouvelle filiale démontre également l'engagement d'IAI envers son partenariat avec l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) dans le développement et le soutien de systèmes avancés pour les forces armées indiennes.

"Aerospace Services India tire parti de la technologie, de l'innovation et des talents de pointe pour satisfaire ses clients afin qu'ils puissent se concentrer sur leur mission. IAI a une opération bien établie en Inde, travaillant avec divers partenaires et clients sur le marché indien. Au fil des ans, IAI a poursuivi une politique commerciale flexible pour se conformer et répondre à la vision "d'autonomie' du Premier ministre Modi", a déclaré le président et chef de la direction d'IAI, Boaz Levy, à Globes.

ASI met en place des installations de pointe pour fournir des services de support du cycle de vie des produits pour les systèmes de défense aérienne en Inde. Les nouvelles installations fourniront un soutien avancé et opportun aux forces de défense indiennes, y compris l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre indiennes.

Aerospace Services India d'IAI est le seul représentant technique autorisé pour l'ensemble du système MRSAM de défense aérienne et antimissile avancé et innovant qui offre une protection ultime contre une variété de plates-formes aériennes. Le système comprend notamment un radar à réseau avancé, une commande et un contrôle, des lanceurs mobiles et des intercepteurs.