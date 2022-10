Le centre médical Sheba signe un partenariat avec Regeneron sur l'accélération de la recherche en oncologie

La capacité unique de Regeneron a conduit à neuf traitements approuvés par la FDA

Le centre médical Sheba en Israël a annoncé un nouvel accord de collaboration avec Regeneron (NASDAQ : REGN), une société de biotechnologie mondiale de premier plan, qui se concentrera sur la recherche en oncologie et l'accélération du développement de nouvelles thérapeutiques potentielles pour aider les patients dans le besoin.

Regeneron parrainera également le centre d'innovation ARC (Accelerate, Redesign and Collaborate) de Sheba, où un pôle de développement de "médecine personnalisée" crée des solutions de pointe pour les soins aux patients, et où Regeneron rejoindra la HealthTech Valley de Sheba, un écosystème mondial en plein essor axé sur la refonte des soins de santé en réunissant le monde universitaire, l'industrie et la médecine.

Fondée et dirigée depuis près de 35 ans par des médecins scientifiques, la capacité unique de Regeneron à traduire de manière répétée et cohérente la science en médecine a conduit à neuf traitements approuvés par la FDA et à de nombreux produits candidats en développement, presque tous issus des laboratoires de Regeneron. Les médicaments de Regeneron sont conçus pour aider les patients atteints de maladies oculaires, allergiques et inflammatoires, de cancers, de maladies cardiovasculaires et métaboliques, d'affections hématologiques, de maladies infectieuses et de maladies rares.

"L'équipe de Regeneron est heureuse de collaborer avec Sheba afin d'accélérer les études cliniques de nouvelles thérapeutiques oncologiques pour les patients qui en ont besoin", a déclaré David Weinreich, M.D., vice-président exécutif, développement clinique mondial de Regeneron.

"Alors que nous nous efforçons de transformer la science innovante en médicaments nécessaires, nous nous associerons à des centres d'excellence tels que Sheba qui ont établi des processus d'essais cliniques conformes aux meilleures pratiques", a-t-il poursuivi.

Le mois dernier, le centre Sheba a été reconnu comme l'un des meilleurs hôpitaux du monde, en 13e position du classement des "hôpitaux les plus intelligents au monde pour 2023" de Newsweek.