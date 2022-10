Première "image concrète" de la famille de Néandertal révélée par un séquençage ADN

Le mode de vie des Néandertaliens était plus sophistiqué qu'on ne le pensait

L'étude génétique la plus approfondie jamais menée sur les Néandertaliens offre un instantané sans précédent d'une famille qui vivait dans une grotte sibérienne il y a environ 54 000 ans.

La nouvelle recherche, publiée dans la revue Nature, a utilisé le séquençage de l'ADN pour examiner la vie sociale d'une communauté de Néandertal à partir des restes de 13 Néandertaliens - 11 issus de la grotte de Chagyrskaya et deux de la grotte d'Okladnikov dans les montagnes de l'Altaï en Russie.

Les 13 individus néandertaliens incluaient cinq enfants et adolescents, sept hommes et six femmes.

Les chercheurs ont notamment découvert que la diversité génétique mitochondriale était beaucoup plus élevée que la diversité du chromosome Y, suggérant que ces communautés néandertaliennes étaient principalement liées par la migration des femmes.

Des fouilles archéologiques antérieures ont montré que le mode de vie des Néandertaliens était plus sophistiqué qu'on ne le pensait jusqu'alors, notamment qu'ils enterraient leurs morts et fabriquaient des outils et des ornements élaborés.

Les scientifiques ont ainsi trouvé de nombreux outils en pierre et des ossements d'animaux dans les deux grottes, évoquant de petites communautés de chasseurs-cueilleurs dont les membres chassaient le bison, le bouquetin, les chevaux et d'autres animaux qui migraient à travers les vallées fluviales situées en contrebas de ces grottes.

Loin du stéréotype dépassé des brutes idiotes, des études ont également montré que les Néandertaliens étaient intelligents, capables de créer de l'art et des objets symboliques, utilisant des méthodes complexes de chasse en groupe, mettant au point des pigments probablement employés pour la peinture corporelle ainsi que le langage parlé.

Cependant, on savait encore peu de choses sur leur structure familiale ou sur l'organisation de leur société.

Reconstituer les relations entre certains de ces individus sur la base des découvertes génétiques a permis aux chercheurs de conclure que ces communautés néandertaliennes comprenaient un petit groupe de parents proches, peut-être 10 à 20 membres.