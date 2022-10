Le milliardaire indien propriétaire du port de Haïfa veut investir au Maroc

Gautam Adani a pour ambition de devenir le plus grand producteur mondial d’énergie propre

Gautam Adani, l’homme le plus riche d’Asie, veut construire au Maroc des centrales éoliennes et solaires et des installations pour produire de l’hydrogène vert dédié à l’export. Il s’agira de son plus grand chantier d’énergie propre en dehors de l’Inde.

Ce projet fait suite à la visite de l’Ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki au président du Groupe Adani.

Selon le journal américain Bloomberg, des négociations se sont ouvertes sur la mise en œuvre d’un projet d’énergies renouvelables au Maroc visant à fournir de l’électricité et du carburant sans émissions de gaz à effet de serre à l’Europe.

JOEL SAGET (AFP/Archives) Un parc d'éoliennes à Condé-sur-Risle en France

Le projet permettra de produire 10 gigawatts, qui seront répartis et livrés en deux phases de 5 gigawatts chacune. Cette production équivaudra presque à la capacité de production d’électricité installée actuellement dans le royaume marocain.

Le milliardaire indien envisage un partenariat avec le groupe marocain OCP pour la vente d’hydrogène, que ce fabricant d’engrais pourrait utiliser comme matière première pour produire de l’ammoniac sans carbone.

Gautam Adani, qui a remporté en juillet dernier l’appel d’offre pour la privatisation du port de Haïfa, a pour ambition de devenir le plus grand producteur mondial d’énergie propre d’ici la fin de la décennie, grâce au grand potentiel des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Cela représente une opportunité importante pour le Maroc puisque ce projet permettra d’atteindre un taux de 52 % de la production électrique basée sur les sources renouvelables d’ici 2030.