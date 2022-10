"Je soutiens mes amis juifs et le peuple juif", écrit Gigi Hadid sur instagram

Gigi Hadid avait déjà dénoncé les attaques terroristes contre les Israéliens

La mannequin américaine d'origine palestinienne Gigi Hadid a dénoncé l'antisémitisme en partageant dimanche le post Instagram de la comédienne Amy Schumer appelant à soutenir le peuple juif contre la montée de l'antisémitisme.

"Je soutiens mes amis juifs et le peuple juif", peut-on lire dans le post partagé par Gigi Hadid.

Dans son post original, Amy Schumer avait lancé un appel de soutien à la communauté juive.

"Savez-vous où la communauté juive a peur que cela mène ? Une personne sur deux ne sait pas que l'holocauste a eu lieu. Levez-vous !", avait posté Amy Schumer.

Kim Kardashian a également ajouté sa voix à la liste des célébrités condamnant l'antisémitisme. "Les discours haineux ne sont jamais OK ou excusables", a-t-elle écrit sur ses stories Instagram. "Je suis solidaire de la communauté juive et je demande que la terrible violence et la rhétorique haineuse à leur égard prennent fin immédiatement."

Robyn Beck/AFP Gigi et Bella Hadid (au centre) à un défilé Tommy Hilfiger à Los Angeles

Cependant, certains, comme l'ONG StopAntisemitism, ont eu du mal à prendre au sérieux le soutien de Gigi Hadid contre l'antisémitisme.

"Non Gigi Hadid, vous ne soutenez certainement pas vos amis juifs", a déclaré StopAntisemitism, l'accusant de nier "le droit juif à l'autodétermination", de propager "des mensonges et la haine contre la nation juive aux millions de personnes qui vous suivent."

Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Mohamed Hadid

La famille Hadid, dont le père est palestinien, s’est plusieurs fois montré très critique à l'égard d'Israël. Gigi Hadid a néanmoins déjà dénoncé les attaques terroristes contre les Israéliens, notamment lors de l’attentat de la rue Dizengoff en avril où elle avait déclaré sur les réseaux sociaux : "Je tiens à dire que le terrorisme va à l'encontre du véritable message du Mouvement de la Palestine libre. Ce qui s'est passé à Tel Aviv est une tragédie, les Israéliens innocents ne méritent pas de mourir".

Son père, Mohamed a par le passé proféré des propos antisémites et entretenu des théories du complot.