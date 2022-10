Parmi les signataires, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères français

Une tribune publiée ce jeudi par cinq anciens ministres des Affaires étrangères européens dans le journal Le monde, appelle à reconnaître que "les politiques et pratiques d’Israël à l’encontre des Palestiniens équivalent au crime d’apartheid".

Relevant l’urgence de protéger "un ordre mondial fondé sur le droit international", les ex-ministres écrivent souhaiter que " l’illégalité et l’immoralité de plus de cinq décennies d’occupation israélienne constitue l’épine dorsale" de la politique européenne vis-à-vis de l'Etat hébreu.

"Israël a transféré des centaines de milliers de citoyens israéliens dans les territoires occupés. Aujourd’hui, plus de 650 000 Israéliens vivent dans des colonies illégales en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est", fustige la tribune, qui affirme que "les Palestiniens sont confrontés quotidiennement à la répression structurelle, ainsi qu’aux restrictions de mouvement, à la confiscation des terres, aux démolitions de maisons, à la surveillance et aux violations des droits civils fondamentaux, notamment la liberté d’expression et de réunion"

Notant ensuite l'accroissement des violences des "colons" contre les Palestiniens, les rédacteurs de la tribune reprochent au ministère israélien de la Défense d'avoir entrepris "une répression sans précédent de la société civile palestinienne en déclarant hors la loi six ONG importantes", qu'Israël a classifiées comme organisations terroristes.

Après cet inventaire, les cinq ex-ministres déclarent : "Nous ne voyons pas d’autre alternative que de reconnaître que les politiques et pratiques d’Israël à l’encontre des Palestiniens équivalent au crime d’apartheid".

En conclusion, ils demandent à l'Europe d'appeler d'une même voix Israël "à y mettre fin".