Elon Musk, nouveau patron de Twitter, rouvre le compte de Kanye West

Son compte Twitter avait été verrouillé le 8 octobre

Le compte Twitter du rappeur Kanye West, qui avait été suspendu pour avoir publié des propos antisémites, semble être de retour sur la plateforme, un jour après que le milliardaire Elon Musk a pris possession du réseau social à la suite de son accord à hauteur de 44 milliards de dollars.

Le rappeur, désormais connu sous le nom de Ye, a été suspendu de Twitter et d'Instagram de Meta Platforms le mois dernier, et les plateformes ont supprimé certains de ses posts en ligne pour propos antisémites.

Ye, qui compte plus de 30 millions d'abonnés sur Twitter, a suscité la controverse au cours des derniers mois en mettant publiquement fin à d'importants partenariats avec des entreprises et en s'emportant sur les réseaux sociaux contre d'autres célébrités.

Le 8 octobre, Musk avait tweeté "Welcome back to Twitter, my friend !" lorsque Ye a posté sur la plateforme pour la première fois en deux ans après que son compte Instagram ait été restreint.

Il a également déclaré qu'il reviendrait sur l'interdiction faite par Twitter à l'ancien président américain Donald Trump, dont le compte a été supprimé après l'attaque contre le Capitole. Vendredi, Donald Trump a déclaré qu'il était heureux que Twitter soit entre "de bonnes mains".

Plus tôt ce mois-ci, Ye a donné son accord pour acheter le réseau social Parler.