Un Israélien arrêté en Thaïlande après la découverte de munitions M-16 dans une valise

"Il a été interrogé pour possession illégale et transport de munitions"

Un Israélien a été arrêté vendredi matin à l'aéroport de Phuket en Thaïlande après que 55 balles de fusil d'assaut de 5,56 mm ont été trouvées dans sa valise, selon les médias locaux.

L'Israélien, Gal Shmuel Farjun, 29 ans, a admis lors de son interrogatoire que les balles trouvées étaient les siennes - mais il n'a pas fourni d'explication aux responsables des forces de l'ordre du pays sur les raisons pour lesquelles il les possédait.

Les munitions ont été trouvées dans une valise Samsonite grise - après que Farjun a atterri dans un aéroport de Phuket sur un vol intérieur. La police a déclaré qu'il avait été transféré au poste de police de Sakho, adjacent à l'aéroport, où il a été interrogé pour possession illégale et transport de munitions.

Libération, caution et procès

Farjun a été libéré sous caution et attend son procès. Sa famille est convaincue que les munitions ont été oubliées dans la valise de son dernier passage dans les réserves militaires israéliennes. "C'est une chose courante d'oublier dans un sac - surtout quand vous êtes sur le terrain et que votre sac est votre placard", a affirmé sa famille.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que "le département des Israéliens à l'étranger de l'aile consulaire et le consul à Bangkok suivent l'affaire et que le consul était en contact permanent avec le citoyen."

Ils ont souhaité rappeler au public qu'avant de voyager à l'étranger, les sacs et bagages doivent être soigneusement vérifiés pour éviter la découverte de munitions ou d'autres substances interdites qui constituent un délit dans d'autres pays et peuvent conduire à l'arrestation, au procès et à l'emprisonnement de citoyens israéliens.