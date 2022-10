L'ONU doit cesser d'approuver systématiquement les résolutions anti-israéliennes, affirme l'ambassadrice américaine

"Ces résolutions ne font rien pour améliorer la situation sur le terrain"

L'ONU devrait cesser d'approuver sans discuter les résolutions anti-israéliennes, et œuvrer à la place pour faire avancer la paix entre Israéliens et Palestiniens, a déclaré vendredi l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU à New York , Linda Thomas-Greenfield .

La diplomate s'exprimait avant l'adoption annuelle prévue par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une liste de 20 résolutions ciblant Israël, condamnant pour leur majeure partie le traitement des Palestiniens par l'Etat hébreu.

Israël est le seul pays contre lequel l'Assemblée générale de l'ONU émet chaque année autant de textes. Beaucoup d'entre eux sont votés deux fois, une fois au niveau d'un comité sous forme de projet, et une seconde fois au plénum de l'AGNU.

"Nous sommes une fois de plus confrontés à un nombre disproportionné de résolutions se focalisant injustement sur Israël", a déclaré Linda Thomas-Greenfield au Conseil de sécurité de l'ONU, lors de sa réunion mensuelle sur le conflit israélo-palestinien. .

"Par ailleurs, ces résolutions ne font rien pour améliorer la situation sur le terrain", a-t-elle pointé. "Ces textes obsolètes ne reflètent pas les réalités changeantes sur le terrain, notamment avec les nouvelles possibilités de coopération introduites par les accords d'Abraham."

"Dans le même temps, nous comprenons que le peuple palestinien a besoin d'espoir et d'un horizon politique. Mais plutôt que de simplement entériner ces résolutions de l'Assemblée générale, nous devrions tous réfléchir à la manière de faire avancer collectivement la cause de paix", a-t-elle ajouté.