L'Arabie saoudite et les États-Unis en état d'alerte après un avertissement d'attaque iranienne imminente

Téhéran veut détourner l'attention des manifestations locales, selon les Saoudiens

L'Arabie saoudite a partagé des renseignements avec les États-Unis, les avertissant d'une attaque imminente de l'Iran contre des cibles dans le royaume, ce qui a placé l'armée américaine et d'autres armées au Moyen-Orient en état d'alerte élevé selon des responsables saoudiens et américains, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Le quotidien américain a également rapporté que l'Iran s'apprête à mener des attaques contre le royaume et Erbil, en Irak, afin de détourner l'attention des protestations intérieures qui secouent le pays depuis septembre.

En réponse à cet avertissement, l'Arabie saoudite, les États-Unis et plusieurs autres États voisins ont relevé le niveau d'alerte de leurs forces militaires, ont indiqué les responsables, sans donner plus de détails sur les renseignements saoudiens.

Par ailleurs, le Conseil national de sécurité de la Maison Blanche a fait part de ses préoccupations par les avertissements et s'est dit prêt à réagir si l'Iran menait une attaque.

"Nous sommes préoccupés par les menaces, et nous restons en contact permanent avec les Saoudiens par le biais des canaux militaires et de renseignement", a affirmé un porte-parole du Conseil de sécurité nationale. "Nous n'hésiterons pas à agir pour défendre nos intérêts et nos partenaires dans la région."

Ces dernières semaines, l'Iran aurait attaqué le nord de l'Irak avec des dizaines de missiles balistiques et de drones armés, dont l'un a été abattu par un avion de guerre américain alors qu'il se dirigeait vers la ville d'Erbil, où sont basées les troupes américaines. Téhéran a publiquement accusé les groupes séparatistes kurdes iraniens basés dans cette ville d'avoir fomenté les troubles dans le pays.

Les autorités iraniennes ont également accusé l'Arabie saoudite, ainsi que les États-Unis et Israël, d'être à l'origine des manifestations.