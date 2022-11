Zelensky remercie Erdogan pour son rôle dans la "préservation" de l'accord céréalier avec la Russie

M. Erdogan s'était entretenu mardi avec le président russe Vladimir Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié mercredi son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour avoir aidé à "préserver" l'accord céréalier avec la Russie, après que Moscou a annoncé reprendre sa participation plus tôt dans la journée.

"Lors d'une conversation téléphonique avec le président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, je l'ai remercié pour sa participation active à la préservation de l'accord sur les céréales", a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux. M. Erdogan s'était entretenu mardi avec le président russe Vladimir Poutine dans un rôle de médiateur entre Kiev et Moscou pour résoudre le récent contentieux.

La Russie a repris sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes après avoir reçu des "garanties écrites" de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport.

Les Etats-Unis se sont de leur côté dits "de plus en plus préoccupés" quant à une potentielle utilisation de l'arme nucléaire par la Russie en Ukraine, alors que Moscou a multiplié ces derniers mois et encore récemment tant les menaces que les tentatives de rassurer.

"La Russie considère que les garanties reçues jusqu'à présent semblent suffisantes et reprend la mise en oeuvre de l'accord", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.