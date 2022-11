L'Iran accuse les "sionistes" d'avoir affirmé "sans fondement" l'imminence d'une attaque contre l'Arabie saoudite

"Les régimes occidentaux diffusent des informations biaisées visant à donner une image négative de l'Iran"

L'Iran a affirmé mercredi que les informations selon lesquelles il envisagerait de frapper l'Arabie saoudite sont sans fondement et ne sont qu'un effort des "régimes sionistes" pour discréditer Téhéran et ruiner ses efforts diplomatiques dans la région.

La mission iranienne auprès de l'ONU a réagi aux déclarations de trois responsables américains, selon qui l'Arabie saoudite a partagé des renseignements avec des responsables américains, qui laissent penser que l'Iran pourrait mener une attaque imminente contre le royaume.

La mission iranienne a assuré que les affirmations américaines étaient "sans fondement".

"Les régimes occidentaux et sionistes diffusent des informations biaisées visant à donner une image négative de la République islamique d'Iran et à détruire les évolutions positives actuelles avec les pays de la région", a déclaré la mission.

Les inquiétudes concernant une attaque potentielle contre l'Arabie saoudite surviennent alors que l'administration du président américain Joe Biden a critiqué Téhéran pour sa répression des manifestations contre le hijab dans le pays, et l'a condamné pour avoir envoyé des centaines de drones à la Russie qui les a utilisés dans sa guerre en Ukraine.

"Nous sommes préoccupés par l'image de la menace, et nous restons en contact constant par les canaux militaires et de renseignement avec les Saoudiens", a déclaré le Conseil de sécurité nationale américain dans un communiqué mardi. "Nous n'hésiterons pas à agir pour défendre nos intérêts et nos partenaires dans la région."