Un rabbin américain va être anobli par le pape

A. James Rudin deviendra le neuvième juif à recevoir l'ordre pontifical de Saint-Grégoire

A. James Rudin, éminent rabbin du courant réformé, longtemps directeur des affaires interreligieuses à l'American Jewish Committee (AJC), va être fait chevalier de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire pour son travail sur les relations entre les juifs et les catholiques. Il deviendra ainsi le neuvième juif à recevoir cet distinction en près de 200 ans d'histoire de l'Ordre.

Cet honneur récompense les personnes dont le travail a soutenu l'Église catholique, ce qui inclut les Juifs qui œuvrent à des projets interconfessionnels.

James Rudin, 88 ans, a publié ses mémoires en début d’année, dans lesquelles il relate ses nombreuses actions en faveur des relations judéo-chrétiennes après la Shoah.

"Pendant plus de 50 ans, le rabbin James Rudin a œuvré pour faire progresser les relations entre catholiques et juifs, et plus généralement, les relations interconfessionnelles", a déclaré dans un communiqué le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston.

Mark Neyman / GPO Dialogue interconfessionnel en Israël

Après avoir obtenu son diplôme de rabbinat au Hebrew Union College, James Rudin avait servi comme aumônier de l'armée de l'air au Japon et en Corée, où il s'était lié d'amitié avec un prêtre catholique avec lequel il avait mené des programmes judéo-catholiques. Après son service dans l'armée de l'air, il a été rabbin dans plusieurs synagogues du Midwest avant de rejoindre l'American Jewish Committee en 1968. Il a ensuite pris la direction des affaires interreligieuses de l'AJC, où il a continué son travail autour du dialogue interreligieux.

James Rudin a également fondé le Centre d'études judéo-catholiques de l'université Saint Leo, une université catholique de Floride.

"Ce titre de chevalier démontre clairement l'évolution des relations positives entre catholiques et juifs", a déclaré le rabbin Eric J. Greenberg, directeur des relations avec les Nations unies et des partenariats stratégiques pour le Centre Simon Wiesenthal.