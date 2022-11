Un groupe d'experts de l'ONU sur le racisme entame en Suède sa première mission

Le groupe a été mis en place en 2021 après le meurtre de George Floyd

Un groupe d'experts sur le racisme policier créé par l'ONU après le meurtre de George Floyd a achevé vendredi en Suède sa première mission dans un pays, appelant Stockholm à accentuer ses efforts contre le "racisme systémique".

Le "Mécanisme international d’experts indépendants chargé de promouvoir la justice et l’égalité raciales dans le contexte du maintien de l’ordre" a choisi le pays scandinave car celui-ci est le premier à l'avoir invité, a expliqué Juan Méndez, l'un des trois membres de ce nouveau comité, lors d'une conférence de presse.

La visite de cinq jours à Stockholm ainsi qu'à Malmö et Lund dans le sud du pays avait été décidée avant l'arrivée inédite de l'extrême-droite des Démocrates de Suède (SD) dans une majorité au Parlement, a-t-il précisé.

"La Suède a été le premier pays à répondre positivement et c'était il me semble en août, donc avant les élections", a expliqué l'expert argentin.

Les prochains pays que visitera le groupe n'ont pas encore été fixés.

Présidé par Yvonne Mokgoro, une ancienne juge sud-africaine, le groupe a été mis en place en 2021 par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, après le meurtre aux Etats-Unis de George Floyd, un Afro-américain qui n'était pas armé, par un policier blanc.

Selon l'ONU, la visite avait pour but d'établir à la fois les "bonnes pratiques et les difficultés" auxquelles la Suède fait face "dans ses obligations de non-discrimination dans le contexte du maintien de l'ordre et du système pénal".