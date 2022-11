L'Icon of the Seas, le plus gros paquebot du monde complet avant la fin de sa construction

Le paquebot est équipé de piles à combustible et sera partiellement alimenté au GNL

L'Icon of the Seas, le plus gros paquebot du monde affiche déjà complet pour ses premières croisières alors que sa construction n'a pas encore été achevée. Il impressionne par ses 365 mètres de long et ses 2085 cabines. Le PDG du groupe Royal Caribbean International qui l'a mis au point assure que les "réservations sont trois fois plus élevées que le précédent record en la matière."

Prévu pour la fin de l'année 2023 et des débuts en mer en janvier 2024, l'Icon sera "le plus grand navire de nouvelle génération jamais construit", indique la compagnie dans un communiqué. Sa construction a débuté à la mi-2021 sur le chantier naval Meyer Turku Shipyard, en Finlande.

Côté cabines, il existera 28 options et huit quartiers luxueux emblématiques à bord ainsi que plus de 15 restaurants, cafés, bars, salons et piscines.

L'Icon proposera toute l'année des croisières de 7 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de Miami avec la visite du Mexique, de St. Martin ou encore du Honduras.

Autre particularité : le paquebot est équipé de piles à combustible et sera partiellement alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL), un carburant plus écologique.