128 universitaires appellent l'ONU à ne pas adopter une définition de l'antisémitisme "clivante et incohérente"

Gilad Erdan a dénoncé des recommandations "mal fondées" qui "démontrent clairement un agenda politique"

Plus de 100 universitaires ont exhorté les Nations unies à ne pas s'aligner sur la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), déjà adoptée par de nombreux pays occidentaux, en raison de son effet soi-disant "diviseur et polarisant".

Dans une déclaration publiée jeudi, les 128 universitaires ont déclaré que la définition avait été "détournée" pour protéger le gouvernement israélien des critiques internationales.

Ils ont également demandé à l'ONU de s'appuyer plutôt sur les instruments universels des droits de l'homme et sur différentes ressources, telles que la Déclaration de Jérusalem sur l'antisémitisme.

"Soyons clairs : nous saluons de tout cœur l'engagement de l'ONU à lutter contre l'antisémitisme et félicitons l'ONU pour ses efforts essentiels à cet égard", indique la déclaration.

"Ce à quoi nous nous opposons et contre quoi nous mettons fortement en garde, c'est que l'ONU mette en péril cette lutte essentielle et nuise à sa mission universelle de promotion des droits de l'homme en approuvant une définition politisée qui est instrumentalisée pour dissuader la liberté d'expression et pour protéger le gouvernement israélien de la responsabilité de ses actions."

Selon la définition de travail de l'IHRA, "l'antisémitisme est une certaine perception des Juifs, qui peut s'exprimer par une haine envers les Juifs. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme sont dirigées vers des individus juifs ou non-juifs et/ou leurs biens, vers des institutions communautaires juives et des installations religieuses."

Les signataires du texte ont estimé que la définition est "vague et incohérente" et salué la position du professeur E Tendayi Achiume, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les formes contemporaines de racisme, qui a estimé que la définition de l'IHRA aurait son "impact négatif" sur les droits de l'homme.

Jeenah Moon/Getty Images/AFP Marche de solidarité avec la communauté juive sur le pont de Brooklyn, le 5 janvier 2020 à New York.

Dans un rapport présenté la semaine dernière, elle a exhorté l'ONU à "lancer un processus ouvert et inclusif pour identifier une réponse améliorée à l'antisémitisme par les Nations Unies, constamment enracinée dans et soutenant les droits de l'homme".

L'ambassadeur israélien auprès de l'ONU Gilad Erdan a dénoncé des recommandations "mal fondées" qui "démontrent clairement un agenda politique qui ne devrait en aucun cas faire partie d'une discussion sur la lutte contre le racisme."

"Les affabulations répandues contre Israël et surtout le double standard appliqué contre nous, qui n'est appliqué à aucun autre État, se traduisent par une flambée de violence contre les Juifs dans le monde", a-t-il souligné.

Alon Confino, titulaire de la chaire Pen Tishkach d'études sur l'Holocauste et professeur d'histoire et d'études juives à l'Université du Massachusetts Amherst, a averti que si l'ONU adopte la définition de l'IHRA, "les dommages seront exponentiellement plus importants pour les droits de l'homme, mais aussi pour l'ONU elle-même".

"Plus que toute autre chose, la définition sera utilisée comme une arme contre l'ONU", a déclaré M. Confino.