La population mondiale va passer le cap des 8 milliards le 15 novembre

Plus de la moitié de la croissance de la population en 2050 viendra de seulement 8 pays

La population mondiale, qui comptera 8 milliards d'êtres humains mi-novembre, va continuer à grossir même si le rythme de croissance a ralenti, affirme l'ONU qui souligne la diversité démographique majeure entre certaines régions du monde.

Ralentissement

La division "population" de l'ONU estime que l'humanité atteindra le 15 novembre 8 milliards d'individus, soit trois fois plus que les 2,5 milliards de 1950.

Mais, pour autant, "le rythme de la croissance de la population mondiale a radicalement baissé depuis le pic des années 1960", indique à l'AFP Rachel Snow, du Fonds des Nations unies pour la population. Cette croissance est ainsi tombée de 2,1% entre 1962 et 1965 à en dessous de 1% en 2020 et pourrait encore fléchir autour de 0,5% en 2050.

Vers 9 milliards, puis 10

Etant donné le nombre de personnes en âge d'avoir des enfants et la hausse de l'espérance de vie, la population va malgré tout continuer à grossir, avec environ 8,5 milliards en 2030, 9,7 milliards en 2050, avant un "pic" à 10,4 milliards dans les années 2080 et une stagnation jusqu'à la fin du siècle, selon les projections de l'ONU.

Fécondité en baisse

En 2021, le taux de fécondité moyen était de 2,3 enfants par femme, contre environ 5 en 1950, selon l'ONU, qui prévoit 2,1 en 2050. "Désormais, la majorité des habitants du monde vivent dans un pays où la fécondité est en dessous du taux de remplacement de la population" de 2,1, note Rachel Snow.

Ludovic MARIN / AFP Le sommet sur le climat COP27, à Sharm El Sheikh en Egypte, le 6 novembre 2022.

Les chiffres mondiaux masquent une immense diversité démographique. Ainsi, plus de la moitié de la croissance de la population d'ici 2050 viendra de seulement 8 pays selon l'ONU : République démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines et Tanzanie. L'âge moyen illustre aussi cette diversité, avec 41,7 ans en Europe contre 17,6 ans en Afrique sub-saharienne.

L'Inde va dépasser la Chine

Autre illustration des changements de tendance, les deux pays les plus peuplés, la Chine et l'Inde, vont échanger leur place sur le podium dès 2023, selon l'ONU. La population chinoise et ses 1,42 milliard d'habitants en 2022 vont commencer à décliner, pour redescendre à 1,3 milliard en 2050. Et seulement 800 millions d'ici la fin du siècle.

La population indienne de 1,41 milliard en 2022, malgré son passage sous le taux de remplacement, va elle continuer à grossir, avec 1,66 milliard attendu en 2050.