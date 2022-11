Amazon sous pression pour retirer des contenus antisémites de sa plateforme

"Ce livre et ce film mèneront directement à l'agression de Juifs"

Alors que le livre et le film antisémites promus par la star de la NBA Kyrie Irving sur les réseaux sociaux continuent d'occuper les listes de best-sellers sur Amazon, le géant du commerce en ligne subit la pression de groupes juifs pour supprimer les titres de sa plateforme.

Dans ce contexte, la société envisagerait d'ajouter une clause de non-responsabilité au film, selon le New York Times.

L'Anti-Defamation League a envoyé une lettre vendredi à Amazon en son nom et au nom de l'équipe d'Irving, les Brooklyn Nets, appelant l'entreprise à supprimer le "livre violemment antisémite et la vidéo connexe", soit à les étiqueter avec une note relevant leur contenu offensant.

Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Kyrie Irving des Brooklyn Nets regarde depuis le banc de touche le match contre les Chicago Bulls au Barclays Center à New York City, le 1er novembre 2022

"Le livre et le film sont conçus pour attiser la haine et, maintenant qu'ils ont été popularisés par M. Irving, ils mèneront directement à l’agression de Juifs", lit-on dans la lettre, selon le Washington Post. "Les opinions exprimées ne sont pas des points de vue différents sur l'histoire, ce sont des diatribes antisémites. Elles amplifient les tropes antisémites récurrents sur le pouvoir, la cupidité et le contrôle des médias par les Juifs", poursuit la lettre.

Lundi, une autre organisation juive majeure, l'American Jewish Committee (AJC), a également demandé à Amazon de résoudre le problème en retirant le livre et le film de la vente.

"Pour lutter efficacement contre l'antisémitisme, les chefs d'entreprise doivent reconnaître ce qu'est l'antisémitisme et prendre des mesures fermes pour le contrer", a déclaré le PDG de l'AJC, Ted Deutch, dans un communiqué. "Dans le contexte de controverse entourant le partage par Kyrie Irving d'un film empli de tropes antisémites et de négationnisme, il est essentiel qu'Amazon agisse rapidement pour supprimer ces contenus haineux."

Il y a un peu plus d'une semaine, le joueur de basket a publié un lien vers la page Amazon pour "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", un documentaire basé sur un livre du même nom.

Le film est depuis devenu un best-seller, dépassant tous les documentaires sur Amazon Video. Sur IMDb, la base de données de films populaires appartenant à Amazon, le film compte désormais 370 critiques, alors qu’il n’en avait que huit quelques mois auparavant.

Le livre du même titre est par ailleurs devenu le 78e best-seller global sur Amazon et le 2e dans la catégorie Education chrétienne.

"Hebrews to Negroes" se concentre sur l'idée que les vrais descendants des anciens Israélites sont les Afro-Américains d'aujourd'hui, et que les Juifs revendiquent frauduleusement cette ascendance. Il contient également d'autres affirmations antisémites, notamment la négation de la Shoah et la fausse allégation selon laquelle les Juifs contrôlaient la traite des esclaves aux États-Unis.

Tant que le film reste sur Amazon, l'entreprise continue de percevoir la moitié du prix d'achat, distribuant l'autre moitié au cinéaste. Certaines personnes demandent à l'entreprise de faire don des recettes du livre et du film à des groupes qui luttent contre la propagation de la haine.

"Il est irresponsable de gagner de l'argent avec un livre aussi toxique", a déclaré au Washington Post Alvin H. Rosenfeld, directeur du Centre d'étude de l'antisémitisme contemporain et professeur à l'Université de l'Indiana.

Les directives d'Amazon pour les cinéastes distribuant des films sur la plateforme de l'entreprise stipulent que "tous les titres sont soumis à des révisions manuelles et automatisées", qui visent à détecter les violations du droit d'auteur ou le contenu sexuellement explicite ainsi que "les commentaires désobligeants, les discours de haine ou les menaces ciblant spécifiquement tout groupe ou personnes."

La politique de la plateforme indique aux maisons d’édition qu'Amazon peut supprimer un contenu "offensant", tout en souhaitant qu’un large éventail de points de vue puissent être diffusés.

"En tant que libraire, nous pensons qu'il est important de donner accès à l'écrit, y compris à des contenus qui peuvent être considéré comme répréhensibles", indique la politique d’Amazon.