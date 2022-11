Des milliers d'internautes exhortent Musk à bannir Khamenei de Twitter

Depuis des années, des utilisateurs appellent Twitter à bannir Khamenei

Plusieurs milliers d'internautes sur Twitter ont lancé une pétition en ligne demandant à Elon Musk de bannir le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei de la plateforme.

La pétition a été lancée en ligne sur Change.org.

"Le régime de l'ayatollah a filtré l'internet pour son propre peuple, bannissant des réseaux sociaux comme Twitter. En parallèle, l'ayatollah lui-même utilise cette plate-forme pour lancer des appels à la violence, ensuite exécutés par ses propres mandataires, et pour répandre le négationnisme et autres formes de haine conspirationniste", explique Emily Schrader, journaliste israélo-américaine et PDG de l'agence de marketing numérique Social Lite Creative.

Depuis des années, des utilisateurs appellent Twitter à bannir Khamenei. Si les comptes utilisés par Khamenei sont régulièrement accusés d'incitation à la haine et de désinformation, aucun d'entre eux n'ont pour l'instant été bannis.

En janvier 2021, un compte lié au bureau de Khamenei a publié une image représentant Donald Trump sous la menace d'une frappe aérienne approchante, flanquée d'un mot : "Vengeance". Le tweet avait été partagé par l'un des comptes personnels de Khamenei. Face à l'ampleur des réactions, Twitter avait fermé le compte ayant posté l'image, sans étendre la sanction au compte l'ayant partagée.