Israël n'a pas les capacités de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne (B. Gantz)

Israël craint aussi que toute arme fournie ne se trouve entre les mains de l’Iran

"Israël n'a pas les capacités de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne", a déclaré mardi le ministre sortant de la Défense, Benny Gantz. "Il est clair que même si nous décidions de changer de politique, il est impossible de vider notre approvisionnement en systèmes de défense aérienne. Nous vérifions chaque jour ce qui peut être fait, et comment nous pouvons étendre notre aide, mais nous n’oublions pas que l’Ukraine est soutenue par l'OTAN".

Les systèmes de défense aérienne d'Israël, incluant les systèmes Dôme de fer et Arrow, sont produits conjointement avec les États-Unis. L'année dernière, Washington a dégagé une enveloppe d'un milliard de dollars pour remplacer les intercepteurs de missiles Tamir utilisés dans les batteries Dôme de fer, au lendemain de la dernière confrontation du Hamas contre Israël en mai 2021, durant laquelle le groupe terroriste a tiré plus de 4 300 roquettes sur le pays.

Israeli Ministery of Defense Test du Dôme de fer

Le ministre de la Défense a fait ces commentaires alors que Kiev continue de pousser Jérusalem à fournir des armes au pays frappé par des missiles russes et des attaques de drones de fabrication iranienne. "Si la politique d'Israël est vraiment de contrer systématiquement les actions destructrices de l'Iran, alors il est temps pour le pays de se ranger ouvertement du côté de l'Ukraine", a encore déclaré mardi Dmytro Kuleba.

Si Israël a envoyé de l'aide humanitaire ainsi que du matériel médical à l’Ukraine, il a jusqu’à maintenant refusé d'envoyer toute arme pouvant être considérée comme une arme létale, y compris les systèmes de défense aérienne. Les médias étrangers rapportent également qu'Israël apporte son assistance en matière de renseignement, et qu’il a proposé d'aider Kiev à développer des systèmes d'alerte précoce.

En plus de ne pas avoir la capacité de fabrication pour envoyer des systèmes de défense aérienne, Israël craint également que toute arme avancée qui pourrait être fournie à l’Ukraine ne se retrouve entre les mains de l'Iran.

Selon une information relayée par Sky News mardi, la Russie aurait volé 140 millions d'euros en espèces et fourni des armes britanniques et américaines à l'Iran en échange de plus de 160 drones. D’après la chaîne britannique, la Russie a fait voler un missile antichar britannique NLAW, un missile antichar américain Javelin et un missile antiaérien Stinger vers Téhéran le 20 août.

"Ils seront probablement rétro-conçus et utilisés dans les futures guerres", a déclaré une source.

On sait que l’Iran a conçu ses drones Shahed fournis à Moscou sur le modèle d’un drone américain RQ-170 Sentinel qu’il avait capturé en 2011.