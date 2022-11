L'Iran avertit l'Arabie Saoudite que sa patience a des limites

"Pour l'Iran, toute instabilité dans les pays de la région est contagieuse"

L'Iran a averti les pays de la région, notamment l'Arabie Saoudite, qu'il riposterait aux actions de déstabilisation visant la République islamique où des manifestations quotidiennes ont lieu depuis près de deux mois.

"Je voudrais dire à l'Arabie Saoudite que notre destin et celui des autres pays de la région sont liés les uns aux autres en raison de notre voisinage", a déclaré le ministre iranien des Renseignements, Esmaïl Khatib, cité mercredi par le site Khamenei IR.

"Pour l'Iran, toute instabilité dans les pays de la région est contagieuse, et toute instabilité en Iran peut être contagieuse pour les pays de la région", a-t-il dit.

"La République islamique d'Iran a jusqu'ici adopté une patience stratégique mais elle ne peut garantir qu'elle maintiendra cette patience stratégique si les hostilités contre elle se poursuivent", a-t-il affirmé.

Et d'ajouter: "si la République islamique décide de punir ces pays, leurs palais de verre s'effondreront et ils ne connaîtront plus la stabilité", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le conseiller militaire du Guide suprême, général des Gardiens de la Révolution Yahya Rahim-Safavi, a mis en garde jeudi les "Américains et leurs complices se trouvant dans le sud du Golfe: "s'ils se mêlent de nos affaires, ils en paieront le prix".

Le ministère avait accusé fin octobre la CIA, l'agence de renseignement américaine, et ses "alliés du Royaume-Uni, d'Israël et de l'Arabie saoudite de "comploter" contre l'Iran.